63e editie Vierdaagse van Duinkerke met vijf Belgische ploegen

Donderdag werd in het Casino van Duinkerke de 63e editie van de Vierdaagse van Duinkerke (cat. 2.BC) voorgesteld. De Franse rittenkoers vat aan op dinsdag 9 mei om op zondag 14 mei in Duinkerke zijn ontknoping te kennen na zes ritten. Er komen met Lotto Soudal, Sport Vlaanderen-Baloise, Wanty-Groupe Gobert, WB Veranclassic en Veranda’s Willems-Crelan vijf Belgische ploegen aan de start.

“We mogen al bij al toch weer tevreden zijn over ons deelnemersveld. Ondanks de zware concurrentie van andere koersen hebben wij vier WorldTeams aan de start”, stelt wedstrijddirecteur Joël Huysman. “Met Quick-Step Floors hebben we lang onderhandelingen gevoerd, maar zij konden niet voltallig naar onze wedstrijd afzakken en dus hebben we hen geen contract kunnen aanbieden. Lotto Soudal komt wel met een sterk team aan de start en dan zijn er nog de Franse teams FDJ en AG2R en natuurlijk Bahrain-Merida.”

“Ons parkoers is weer heel uitgebalanceerd en ons gebied is voor het eerst uitgebreid naar Picardië en de Oise. We beginnen in Duinkerke en trekken dan naar Iwuy met een etappe waarin enkele kasseizones zijn opgenomen. Woensdag is de start en aankomst in Saint-Quentin. Vanuit Beauvais trekt de karavaan donderdag naar Amiens. Vrijdag is er de kustetappe met start in Marck en Calaisis en aankomst in Le Portel. De koninginnenrit volgt zaterdag met finish in Cassel en met maar liefst 21 beklimmingen van de Mont Cassel. Onze Vierdaagse van Duinkerke wordt afgesloten in Duinkerke met het traditionele criterium op en rond de Boulevard Saint-Barbe.”

Vorig jaar was de eindzege voor de Fransman Bryan Coquard. De laatste Belgische eindzege dateert al van 1997. Toen mocht Johan Museeuw met de roze leiderstrui naar huis.

Deelnemende ploegen:

WorldTour: Lotto-Soudal, FDJ, Ag2r-La Mondiale, Bahrain-Merida

Professioneel continentale ploegen: Sport Vlaanderen-Baloise, Wanty-Groupe Gobert, Veranda’s Willems-Crelan, WB Veranclassic, Cofidis, Delko-Marseille Provence, Direct Energie, Fortuneo-Vital Concept, Aqua Blue Sport, Roompot-Nederlandse Loterij, Androni-Sidermec, Nippo-Vini Fantini

Continentale teams: HP BTP-Auber 93, Roubaix-Lille Métropole, Armee de Terre France

De ritten:

Dinsdag 9 mei: Duinkerke - Iwuy (192,5 km)

Woensdag 10 mei: Saint-Quentin - Saint-Quentin (169,6 km)

Donderdag 11 mei: Beauvais - Amiens (152,9 km)

Vrijdag 12 mei: Marck en Calaisis - Le Portel (162,8 km)

Zaterdag 13 mei: Boeschepe - Cassel (188,4 km)

Zondag 14 mei: Coudekerque-Branche - Duinkerke (160,9 km)