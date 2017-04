Nergens in Vlaanderen zoveel openstaande vacatures als in Limburg: en niemand wil ze

Hasselt -

De arbeidsmarkt is het meest ontwricht in Limburg. Nergens in Vlaanderen zijn er bij de kmo’s zo veel vacatures en vrezen de werkgevers die wellicht nooit te kunnen invullen. Nochtans mag Limburg niet klagen over zijn arbeidsreserve: met 7,2 procent ligt de werkloosheidsgraad enkel in Antwerpen hoger. Dat blijkt uit een bevraging van het HR-dienstenbedrijf SD Worx en de meest recente werkloosheidscijfers van de VDAB.