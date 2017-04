Onkruidbranders: goedkoop, handig en gevaarlijk

Genk -

De brandweerkorpsen in onze provincie worden almaar meer geconfronteerd met branden veroorzaakt door onkruidbranders. Dat blijkt uit een kleine rondvraag bij de drie Limburgse brandweerzones. In de zone Noord-Oost moeten ze bijvoorbeeld zo’n twintig keer per jaar hiervoor uitrukken. Het gebruik van zulke branders is niet alleen bij lokale overheden, maar ook bij particulieren toegenomen. Zeker na de controverse rond pesticiden en vaak vind je ze voor een spotprijs in koopjesbakken. In Genk kunnen inwoners een opleiding volgen in het veilig omgaan met een onkruidbrander.