8 op de 10 inwoners zijn tegen fusie Hasselt-Genk

Hasselt / Genk - Als het van de inwoners van Hasselt en Genk afhangt, komt er zeker geen fusie Hasselt-Genk. Acht op de tien inwoners van Hasselt (79%) en Genk (77%) zijn tegen een fusie van beide steden. In Hasselt zegt amper 13,7% ja tegen de grote fusie, in Genk 14,9%. In heel Limburg is 71,6% tegen een fusie Hasselt-Genk. Dat blijkt uit een enquête van onderzoeksbureau iVOX.

Het online onderzoek, in opdracht van Het Belang van Limburg en TVL, is vorig weekend en maandag uitgevoerd onder 942 inwoners van Limburg, Hasselt en Genk. “De overgrote meerderheid van de inwoners ...