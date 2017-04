Eén op drie Limburgse KMO’s heeft openstaande vacatures

Hasselt - Uit onderzoek van HR-dienstverlener SD Worx blijkt dat één op drie KMO’s in Limburg openstaande vacatures heeft, waarvan 20 procent ze niet krijgt ingevuld. “Er zijn maatregelen nodig, want we riskeren een structurele krapte op de Limburgse arbeidsmarkt”, zegt Johann Leten, gedelegeerd bestuurder bij Voka Limburg, in een persbericht.

Het onderzoek van SD Worx toont aan dat 35,4 procent van de Limburgse kleine en middelgrote bedrijven minstens één openstaande vacature heeft. Eén op vijf van hen vreest dat het niet zal lukken om die vacature(s) in te vullen. Tien procent denkt dan weer dat het meer dan zes maanden zal duren. “In totaal is dus 30 procent pessimistisch”, zegt Leten. “Een opvallende vaststelling, want in Vlaanderen heeft slechts 15,6 procent er geen goed oog op.”

Het verwondert volgens Voka dan ook niet dat de Limburgse bedrijven het meest openstaan voor vernieuwingen als outsourcen, werken met freelancers, twee halftijdse functies aanwerven of zelfs een volledige opleiding financieren. “Het pessimisme is weliswaar niet onterecht, want in Limburg heerst er een mismatch op de arbeidsmarkt”, aldus Leten.

Het aantal Limburgse jongeren in wetenschaps-, technologie-, ingenieurs- en wiskunderichtingen is verhoudingsgewijs lager dan het Vlaams gemiddelde. “Neem daarbij nog eens de sterke vergrijzing en je hebt een groot risico op structurele krapte op de arbeidsmarkt. De cijfers tonen aan dat we zo’n krapte riskeren indien er niets verandert. Daarom moeten we blijven inzetten op het afstemmen van het onderwijs op de noden van onze ondernemers.”