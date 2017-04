Zulte Waregem start eerstdaags met bouw van nieuwe tribune

Eersteklasser Zulte Waregem start eerstdaags met de bouw van een nieuwe hoektribune in het Regenboogstadion, zo maakte de club donderdag bekend.

Het stadion werd eerder al vernieuwd en uitgebreid in 2014 en 2016. In de nog te bouwen hoektribune komen de fan- en ticketshop, een bistro, een evenementenzaal en twaalf skyboxen.

“De financiering van het nieuwe stuk verloopt deels via subsidies die voortvloeien uit de verkoop van de gronden rond het stadion om het vastgoedproject te realiseren. Samen met Stad Waregem bouwen we dus verder aan de toekomst”, klinkt het in de mededeling van Essevee, een vaste klant in Play-off I. Daarin gaan ze maandag op de zesde speeldag op bezoek bij landskampioen Club Brugge.

Woensdagmiddag werd ook het nieuwe vastgoedproject rondom het Regenboogstadion voorgesteld.