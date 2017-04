Rolgebak met koffiesmaak

De Maasmechelse hobbykokkin Beyhan Agirdag is met haar 179.000 fans bekender dan Jeroen Meus op Insta-gram. Op de sociale netwerksite deelt ze onder de naam mutfaktayim_b klassieke en eigentijdse Turkse gerechten. Beyhan toont iedere vrijdag haar favoriete Turkse klassiekers ook in deze krant.

Ingrediënten: Voor de biscuit: 4 eieren, 130 gr suiker, 8 koffielepels oploskoffie, 2el warm water, 90 gr bloem, 40 gr fijn gemalen walnoten of hazelnoten, 1 koffielepel bakpoeder. Voor de vulling: 400 ml room, 250 gr mascarpone, 50 gr poedersuiker, 1 volle et geraspte kokosnoot.

Bereiding:

- Klop de eieren met de suiker tot een luchtige massa.

- Los de koffie op in het warme water.

- Voeg de koffie voorzichtig toe aan het mengsel van eieren en suiker.

- Zeef de bloem met het bakpoeder erbij en roer voorzichtig met een garde/spatel.

- Voeg de heel fijngemalen walnoten toe.

- Bekleed een bakplaat met bakpapier.

- Schep het beslag in de bakplaat.(30-40 cm).

- Plaats de bakplaat in de voorwarmde oven op 190° en bak gedurende 10-12min.

- Strooi ongeveer 2 eetlepels suiker of bloemsuiker op een ander bakpapier. Als de biscuit klaar is, stort je hem onmiddellijk op het met suiker bestrooide bakpapier en verwijder het bakpapier dat samen met de biscuit uit de oven is gekomen. Rol het gebak voorzichtig op. Laat de rol goed afkoelen..

Afwerking:

- Klop 400ml heel koude room stijf tot slagroom met poedersuiker en geraspte kokosnoot.

- Voeg het laatste restje mascarpone erbij.

- Bestrijk de biscuit met deze roommix en rol stevig op.

- Laat het rolgebak zeker een paar uren rusten in het koelkast.

- Bestrooi het rolgebak met bloemsuiker.

