Deze vrouw toont wat borstkanker deed met haar lichaam

Een anonieme borstkankerpatiënte heeft woensdag foto’s van haar littekens getoond op de sociale netwerksite Reddit. “Ik zou een goede zombie zijn in The Walking Dead”, schreef de vrouw, die beide borsten moest laten amputeren, om aan te tonen dat ze zichzelf kan relativeren.

De vrouw, die naar eigen zeggen eind de dertig is, deelde een foto van haar ontbloot bovenlichaam waarop haar littekens duidelijk zichtbaar zijn. “Ik ging van een dubbele D-cup naar een 0-cup, maar ben blij dat ik leef”, grapt ze. Ze vertelt in extra reacties ook dat ze een goede kans zou maken op een rol in horrorserie ‘The Walking Dead’, maar naast al die zelfrelativering wordt het ook bloedserieus.

Ze schrijft dat ze jaren geleden een knobbeltje voelde. Pas een jaar later, op haar 35e, werd borstkanker vastgesteld. De ziekte was al uitgezaaid naar haar ruggengraat, staartbeen, heupen, dijbenen en schedel. De vrouw, die zichzelf Poopies_monkey noemt, zat al in het vierde stadium van de ziekte en dokters verklaarden haar terminaal. Toch heeft ze nu opnieuw hoop: na chemotherapie probeert ze een experimentele behandeling uit en ze voelt zich oké.

Ze is alvast niet van plan om haar boezem te laten reconstrueren omdat die haar herstelproces negatief zou kunnen beïnvloeden. “Het is heel vreemd om meteen je ribben te voelen die normaal achter je borsten zitten, maar waar mijn borsten ooit zaten heb ik geen gevoelens meer. Die zone is wat verlamd,. Hetzelfde geldt voor mijn okselholtes”, staat er. Ook hier haalt de vrouw iets positiefs uit: “Het is best handig om geen beha te moeten dragen.”

De post heeft duizenden reacties gelokt. Mensen bewonderen de vrouw en wensen haar enorm veel succes tijdens haar herstelproces.