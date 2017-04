Westerlo komt tussen in licentiedossier van Moeskroen om degradatie alsnog af te wenden

Westerlo komt als belanghebbende partij tussen bij de arbitrageprocedure die Excel Moeskroen aangespannen heeft bij het Belgisch Arbitragehof voor de Sport (BAS) om zijn proflicentie te verkrijgen. Dat heeft het BAS op zijn website bevestigd.

Iedere derde-belanghebbende kan het arbitragecollege verzoeken om in de procedure tussen te komen. Moeskroen moet zijn licentiedossier op 5 mei (18u) gaan verdedigen voor het BAS, Westerlo stapt mee in de procedure. De Kemphanen wisten sportief het behoud niet te bewerkstelligen, maar kunnen volgend seizoen wel in de Jupiler Pro League aantreden als Moeskroen geen licentie krijgt.

Ook Eddy Wauters zal op 3 mei, wanneer Antwerp voor het BAS meer duidelijkheid moet brengen over zijn geldstromen, de zitting rond de licentie van de Great Old bijwonen. Hoewel de Licentiecommissie geen struikelblok zag in Wauters’ schadeclaim - een Brusselse rechter veroordeelde de club tot het betalen van zo’n zes miljoen euro aan zijn ex-voorzitter - komt Wauters tussen. De voormalige voorzitter zou nog enkele honderdduizenden euro’s tegoed hebben.

KMSK Deinze krijgt voor de drie arbiters van het BAS de steun van de stad Deinze en de investeringsmaatschappij Dakofin, waarmee akkoorden waren gevonden om naast het stadion een sportief en commercieel complex uit te grond te stampen. Ook Sprimont Comblain Sport, dat er om sportieve redenen alle belang bij heeft dat de aftrek van 34 punten omwille van een niet-speelgerechtige speler behouden blijft, mengt zich in de arbitrageprocedure. Sprimont moet evenwel zelf nog een amateurlicentie krijgen en ging zijn dossier gisteren/woensdag verdedigen. Deinze is morgen/vrijdag aan de beurt.