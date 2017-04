Club Brugge rijft jong Servisch talent binnen

Club Brugge haalt de 18-jarige Servische verdediger Erhan Masovic naar Jan Breydel. Het jonge talent komt over van FK Cukaricki. Blauw-zwart betaalt 1,65 miljoen euro, met 350.000 euro aan bonussen.

Masovic (22/11/1998) brak halfweg vorig seizoen op amper 17-jarige leeftijd door bij zijn club FC Cukaricki. De verdediger staat bekend als één van de grootste defensieve talenten in Servië en kwam dit seizoen al 24 keer in actie voor zijn club, die halfweg het klassement in de Servische Superliga staat. Vorige week legde Masovic al een deel van zijn medische testen af – dat dit zo vroeg gebeurt, is gebruikelijk naar Brugse normen.

Masovic is na German Mera (Deportivo Cali) de tweede defensieve versterking van Club met het oog op volgend seizoen. Het is al de derde zomertransfer voor Club Brugge, dat ook al Elton Acolatse ging halen bij Westerlo.