“Hein Vanhaezebrouck heeft aanbiedingen van grote Champions League-clubs”

De contractverlenging van Hein Vanhaezebrouck bij AA Gent is nog steeds niet getekend, en daar wachten ze in de Arteveldestad best niet te lang mee. “Hein heeft aanbiedingen gekregen van clubs uit de grote vier Europese competities”, beweert zijn makelaar Mogi Bayat.

Begin deze maand al maakte AA Gent-voorzitter Ivan De Witte kenbaar dat de Buffalo’s met trainer Hein Vanhaezebrouck spraken over een nieuw contract. “Mijn gevoel is dat we volgend jaar verder zullen samenwerken. Ik schat die kans toch op zo’n negentig procent”, liet de preses van de Gentenaars toen nog optekenen.

Alleen is die contractverlenging er vandaag nog steeds niet van gekomen, en heeft Vanhaezebrouck volgens zijn manager Mogi Bayat aantrek van enkele grote clubs. “Hij heeft zelfs aanbiedingen gekregen van clubs uit de grote vier Europese competities - Spanje, Duitsland, Italië, Engeland - en niet zomaar clubs: het gaat om clubs die volgend seizoen Champions League spelen”, beweert die bij Het Laatste Nieuws.

Wil dat dan zeggen dat Vanhaezebrouck eind dit seizoen vertrekt bij AA Gent? Nee, dat nu ook weer niet. “De Witte en Louwagie weten dat Hein op een dag zal vertrekken, maar intussen doen zij er alles aan om hem te overtuigen om nog niet op te stappen. Vooralsnog slagen zij daar in”, aldus Bayat.