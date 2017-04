Vrouwelijke cipier duikt op in pornofilm: “Ik heb een stommiteit begaan, maar moet ik daarvoor blijven boeten?”

Een vrouwelijke cipier van de gevangenis van Andenne is het mikpunt van spot omdat er een pornofilmpje is opgedoken waarin zij als ‘actrice’ meespeelt. De video, die gemaakt werd voor ze als cipier aan de slag ging, circuleert ondertussen massaal in de gevangenis. “Dit filmpje blijft me al jaren achtervolgen”, zegt de vrouw in de krant La Meuse. “Moet ik blijven boeten voor een stommiteit die ik jaren geleden heb begaan?”

Op de video, die gemaakt werd in 2014, is de vrouwelijke cipier te zien in het bijzijn van twee mannen terwijl ze lustig de liefde bedrijft. De bezoekers van de website waarop het pornofilmpje circuleert, zijn alvast tevreden over het beeldmateriaal want het krijgt een quotering van 8 op 10. “Ik ben allerminst fier op dit filmpje”, reageert de cipier van rond de 30 jaar, die nog maar enkele maanden als bewaker werkt in de gevangenis van Andenne. “Dit filmpje blijft me achtervolgen”, zegt de vrouw. “Ik heb al gewerkt in het onderwijs, als verkoopster en nu dus in een gevangenis en telkens duikt dit filmpje opnieuw op. Ik heb vroeger een stommiteit begaan. Maar moet ik hiervoor blijven boeten?”

De vrouwelijke cipier vermoedt dat haar ex-man verantwoordelijk is voor het verspreiden van het filmpje. “Ik vergis me misschien, maar ik verdenk mijn ex-man hiervan omdat ik momenteel met hem in conflict ligt over het hoederecht van de kinderen.” De vrouwelijke cipier nam al een advocaat onder de arm en deed al verwoede pogingen om het filmpje van het internet te laten verwijderen, maar zonder resultaat. In de gevangenis is ze ondertussen het mikpunt van spot. “Al zijn er gelukkig ook collega’s die mij proberen op te beuren en mij niet veroordelen voor wat ik in het verleden heb gedaan.” Omdat de beelden tot de privésfeer behoren, krijgt de vrouw geen sanctie van de gevangenisdirectie.

Lantin

De vrouwelijke cipier uit Lantin kwam in 2013 al in opspraak met een pornofilm, maar kreeg geen sanctie omdat de beelden dateerden van voor ze in de gevangenis aan de slag ging Foto: *

Nog volgens La Meuse is een vrouwelijke cipier van de gevangenis van Lantin opnieuw in opspraak gekomen. Ze dook enkele jaren geleden een eerste keer op in een pornofilm en zou nu een video gemaakt hebben met iemand die een tijdlang werd vastgehouden in Lantin.

Sophie S., de toen 28-jarige bewaakster van de mannenafdeling van de gevangenis van Lantin, moest zich in 2013 voor het Belgische Gevangeniswezen verantwoorden nadat er op het internet een pornofilm met haar was opgedoken. Omdat de beelden dateerden van 2010 - een periode waarin ze nog niet aan de slag was in de gevangenis - kreeg ze echter geen sanctie opgelegd.

Maar volgens de kranten van Sudinfo is de vrouw nu mogelijk opnieuw opgedoken in een “nieuwe” video. Op de beelden (die drie à vier maanden oud zouden zijn, maar nu pas aan het licht kwamen) is een vrouw te zien met “vergelijkbare tatoeages” op haar lichaam. Het gezicht van de vrouw komt deze keer niet in beeld, dat van haar “tegenspeler” evenmin. Maar ook hij werd mogelijk herkend op basis van de tatoeages op zijn lichaam. Volgens Sudinfo gaat het mogelijk om een man die een tijdlang werd vastgehouden in de gevangenis van Lantin. De identiteit van de man, of waarom hij vastgehouden werd, is niet bekend.

Opmerkelijk: de video “is opgedoken” op het moment dat de vrouw van het arresthuis (waar gedetineerden in voorlopige hechtenis zitten) naar de gevangenis zelf overgeplaatst is. Bovendien zal ze voortaan in de vrouwenafdeling aan de slag moeten. Marc Brisy, de directeur van de gevangenis van Lantin, wenste voorlopig niet te reageren op het voorval.