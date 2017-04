Openbare aanklager vraagt levenslang voor Edward Brands: “Wonder dat hij nog niet eerder voor assisen stond”

Tongeren / Hasselt - Openbare aanklager Patrick Boyen heeft donderdag de levenslange opsluiting gevraagd voor de 47-jarige Nederlander Edward Brands, die woensdagavond in het Tongerse hof van assisen schuldig werd verklaard aan de moord op de dakloze Mostapha Atillah. Hij had Mostapha op 26 oktober 2014 in een kraakpand in Runkst bij Hasselt het hoofd ingeslagen met een zadelpen. Het openbare ministerie zag geen enkele verzachtende omstandigheid en vroeg dus de maximumstraf.

Aanklager Boyen hamerde vooral op de persoonlijkheidsstoornis van Brands van het antisociale en narcistische type in combinatie met zijn alcohol- en speedverslaving. “Hij is een mooiprater, een opschepper, iemand die de verantwoordelijkheid van zich afschuift. Zijn persoonlijkheid zal gezien zijn leeftijd niet meer veranderen. We kunnen alleen de hoekjes er wat afschaven. Therapie is niet aangeraden, omdat het niet zal helpen. Hij is een gladde paling die zal proberen om tussen de mazen van het net te glippen. Na de feiten toonde hij 0,0 spijt. Brands vond immers dat junkie Mostapha zijn dood verdiend had”, zei Boyen, die vervolgens veel aandacht besteedde aan de reeks geweldsdelicten van de beschuldigde.

Hij was meermaals gewelddadig tegen zijn ex-vrouw, ex-vriendinnen of de kinderen van zijn ex-partners. Hij sloeg zijn adoptievader een schedelbasisfractuur. Volgens Boyen werden dertien personen het slachtoffer van het gewelddadig gedrag van Brands. Alleen werd dat geweld fataal voor zijn dertiende slachtoffer, namelijk Mostapha Atillah. “Het gaat om steeds weerkerend geweld met alcoholmisbruik. Er is geen garantie dat hij niet zal hervallen. We moeten deze man met een opsluiting in de gevangenis zo lang mogelijk onder controle houden. Het is een wonder dat hij nog niet eerder voor een levensdelict voor assisen terechtstond”, zei Boyen.

“Maatschappijbescherming is van het grootste belang in deze zaak. We hebben hier van een ex-partner horen zeggen “hij vergeet niet snel en hij vergeeft nooit”. Pas op, Brands heeft nog een kans na het uitzitten van zijn straf, maar die kans zal van hemzelf afhangen”, besloot aanklager Patrick Boyen. Na het openbare ministerie pleit de verdediging met advocaten Van Overbeke en Daeninck, die ongetwijfeld zullen vragen om wel enkele verzachtende omstandigheden in rekening te brengen.