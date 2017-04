Benito Raman gokt en beledigt toptennisser

Het lijkt erop dat Benito Raman zich weer in de nesten heeft gewerkt. De spits van Standard stuurde via Instagram enkele boze berichten naar tennisser Ivo Karlovic. Blijkbaar had Raman 2.500 euro ingezet op een wedstrijd van Karlovic die niet helemaal liep zoals verwacht.

Het bericht dat woensdag vanop het Instagram-account van Raman naar dat van Karlovic gestuurd werd, liegt er niet om. De Kroaat, 22ste op de wereldranking, speelde toen tegen de Bosniër Damir Dzumhur, 90ste op de ranking. De wedstrijd liep blijkbaar niet helemaal zoals Benito Raman had gehoopt, waarop die twee scheldberichten naar Karlovic stuurde waarin hij vroeg 2.500 terug te betalen of beter zijn best te doen.

Karlovic postte donderdag de berichten van Raman op Instagram, vergezeld van een laconiek commentaar: “Look at this verified internet troll”. De berichten die Karlovic kreeg zijn inderdaad afkomstig van een door geverifieerd Instagram-account, wat betekent dat het gaat om het officiële account van Raman.

Look at this verified internet troll #dm Een bericht gedeeld door big daddy karlo (@ivokarlovic) op 27 Apr 2017 om 2:00 PDT

Raman is een jeugdproduct van AA Gent en kwam in december 2015 al in opspraak toen hij de fans van Club Brugge schoffeerde door na een gewonnen match “Alle boeren zijn homo” door de microfoon van de Ghelamco-arena te zingen. Daarna werd hij uitgeleend aan STVV, dit seizoen stapte hij over naar Standard.