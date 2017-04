Colruyt start met teelt van twee nieuwe appelsoorten

Gingelom - Colruyt Group start samen met de fruittelers Neven Fruits Waremme, Wolfcarius Fruit Markegem en Gebroeders Bangels Gingelom met de teelt van twee nieuwe appelsoorten: de Magic Star, ontwikkeld door Fresh Forward, en de Coryphée, ontwikkeld door het familiebedrijf van ZOUK bvba (fam. Johan Nicolaï).

“De twee variëteiten werden tijdens proefsessies uitgekozen door een panel van klanten van de verschillende winkelformules van Colruyt Group. Met dit initiatief wil de groep appelen aanbieden die voldoen aan de verwachtingen van de klant wat betreft smaak, kleur en afkomst”, zegt Jan Schockaert, verantwoordelijk voor de aankoop van het fruit bij Colruyt. “De eerste oogst wordt in de herfst van 2019 in de winkel verwacht.”

Voor de teelt van de nieuwe appelen sloot Colruyt Group een akkoord met drie van zijn vaste leveranciers: Neven Fruits Waremme, Wolfcarius Fruit Markegem en Gebroeders Bangels Gingelom. Colruyt Group kocht de exclusieve rechten op de verkoop van de ontwikkelaars.

Foto: vrs

Exclusiviteit

De twee appelsoorten worden exclusief voor Colruyt Group geteeld. Het aanplanten van de appelbomen in de verschillende boomgaarden van de telers wordt gespreid over drie jaar. De variëteit Magic Star werd in november 2016 opgestart. De eerste oogst is voorzien voor de herfst van 2018, te verkrijgen in de voedingswinkels van Colruyt Group in België. De exclusiviteit op de plantages loopt tot 2021.

De exclusiviteit op de verkoop van de Magic Star loopt tot november 2022. Het aanplanten van de appelbomen van Coryphée start in de herfst van 2017. De eerste oogst is voorzien voor de herfst van 2021. De exclusiviteit op de verkoop loopt tot 2027.

“We merken dat klanten, naast uiteraard het kunnen eten van een smaakvolle appel, ook de wens uitdrukken om lokaal te kunnen consumeren. Met deze samenwerking komen we hier ruimschoots aan tegemoet”, aldus Schockaert.

Lees het hele verhaal in Het Belang van Limburg van vrijdag 28 april.