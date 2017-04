KVLV Riemst houdt lentefeest

Riemst - Woensdag 26 april hield KVLV-Riemst met 80 dames en heren haar jaarlijkse lentefeest in zaal Paenhuys in Riemst .

Het KVLV-bestuur had naar jaarlijkse gewoonte haar uiterste best gedaan om een kleurrijke en uitgebreide buffettafel klaar te zetten.

Na een hartelijk welkomstwoord van voorzitster Josiane Zegers en een bezinningstekst konden de dames aanschuiven aan het buffet .De lachspieren werden tussendoor menigmaal op de proef gesteld door de leuke grappen en sketches van Madame Pruim. Nieuw was dit jaar de integratie van KVLV-dames van Vroenhoven in de werking van KVLV-Riemst , zij hebben hun draai al gevonden in de jonge en frisse werking van de afdeling Riemst. Dat konden we aflezen aan de vele blije gezichten. De voorzitster maakte vervolgens de zomeragenda bekend. Het buffet werd afgerond met een heerlijk dessert en een tasje koffie. Met een ontspannen gezicht en een warm hart trok iedereen op een mooi uur tevreden naar huis.