Topspits uit MLS voorlopig te duur voor KRC Genk

In de MLS maakte Cyle Larin (links) zes goals in evenveel wedstrijden. Foto: Photo News

In de zoektocht naar een extra centrumspits staat bij KRC Genk de Canadees Cyle Larin (22) van Orlando City bovenaan het verlanglijstje. Met zes goals in evenveel wedstrijden staat de international op nummer twee in de topschuttersstand van de Amerikaanse MLS. Maar (voorlopig) hangt er nog een te stevig prijskaartje om de nek van de bonkige, kopbalsterke aanvaller.

Cyle Larin is voor KRC Genk een oude bekende. Een drietal jaar geleden waren in de Genkse jeugdacademie enkele Canadese testers te gast van Sigma FC, een jeugdacademie uit de buurt van Toronto. Eén van hen was aanvaller Cyle Larin, die met zijn 1,88 en brede torso fysiek wel wat weg had van Christian Benteke maar vooral technisch nog een grote groeimarge had. Larin, die ook bij onder meer Club Brugge, Wolfsburg en Werder Bremen proef liep, zette uiteindelijk de stap naar de Amerikaans MLS. Bij Orlando City maakte hij al snel naam door in zijn debuutjaar zeventien keer te scoren. Vorig seizoen maakte Larin veertien goals, nu zit hij al aan zes in zes matchen.

Oostende

TD Dimitri de Condé ging Larin onlangs scouten in de VS maar KRC Genk is niet de enige Belgische ploeg, die iets ziet in Larin. Ook Luc Devroe (Oostende) trok al naar de States in zijn zoektocht naar een opvolger voor Dimata. KRC Genk, dat nog verschillende andere ijzers in het vuur heeft, wordt voorlopig afgeschrikt door de hoge vraagprijs. De spelers is voor de helft eigendom van de MLS en voor de helft van de club. Het is ook nog geen afgewerkt product en het is moeilijk om in te schatten, hoe hij de stap naar een totaal andere competitie met veel kleinere ruimtes zal verteren.

Zijn contract loopt af in december maar bevat nog een optie op twee extra jaren. Een troef voor Racing is de droom van Larin – 19 A-caps voor Canada, 5 goals - om het als spits in Europa te maken. Misschien wel – remember Leon Bailey – bij een Europese club waar hij goede herinneringen aan heeft…