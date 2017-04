Man pest vrouw door op haar tandenborstel en bekertje te plassen

Heist-op-den-Berg - Een vijftiger uit Heist-op-den-Berg heeft maandenlang zijn echtgenote in de badkamer gefilmd. Om haar te pesten heeft hij ook geplast op haar tandenborstel en in het bekertje. Hij riskeert een jaar cel wegens onmenselijke behandeling.

Beklaagde J.W. kan wel niet aangewreven worden dat hij zijn ex heeft geslagen, maar de pesterijen na een barst in hun relatie gingen wel heel ver. Het begon allemaal toen hij een klein verborgen cameraatje in de badkamer plaatste.

“De beklaagde heeft zijn echtgenote gefilmd bij het douchen, maar ook toen er nog sporadisch seks werd bedreven tussen het koppel. Het zijn deze filmpjes die de vrouw toevallig bij het poetsen in huis heeft gevonden. Omdat ze haar huwelijk zelf nog een kans wou geven, is ze met de filmpjes niet meteen naar de politie gegaan”, zegt de openbare aanklager.

De pesterijen van de beklaagde gingen nog een stap verder. Zo urineerde W. op haar tandenborstel en in het bekertje. Eigenaardig genoeg duurde het vele maanden vooraleer de vrouw de ‘vieze smaak’ kon thuisbrengen. Aanvankelijk dacht ze dat het kwam door de pillen die ze slikte. Toen ze erachter kwam dat haar man opzettelijk in haar bekertje met haar tandenborstel plaste, barstte de bom en besloot ze bij de politie een klacht in te dienen.

“Vernederende chantage”

Volgens de advocaat van W. heeft het allemaal te maken met de “vernederende chantage” van de vrouw. “Die heeft op een bepaald ogenblik 80.000 euro geëist van haar man opdat ze geen klacht zou gaan indienen over de filmpjes. Mijn cliënt voelde zich ook tekortgedaan op seksueel gebied”, repliceerde de verdediging van W.

Procureur Nele Poelmans vorderde een jaar cel. “Gezien zijn blanco strafblad en het feit dat er een psychologische begeleiding voor de beklaagde nodig is, kan de straf met uitstel. Ook al is er weinig schuldinzicht.” Volgende week wordt de zaak voortgezet.