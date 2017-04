Studente uit fitness gezet door outfit: “Houdt mijn navel mannen van hun training?”

Deze studente was klaar voor een stevige work-out, toen ze besloot om naar de fitnesszaal van haar Universiteit in de Amerikaanse stad Charleston te gaan. Maar toen de medewerkers zagen wat ze aan had, besloten ze dat Sarah Villafañewas niet binnen mocht.

De blondine had een zwarte sportlegging en een kort topje aan, zoals je er zo veel ziet in de fitness. Toch zou dat het probleem worden van Sarah, want ze stond nog maar net op de loopband of een medewerker van de fitness kwam haar toespreken: “Die outfit is niet toegestaan. Gelieve een ander t-shirt aan te trekken.”

Sarah was met verstomming geslagen. “Maar ik had helemaal niets anders bij om aan te doen, want ik deed elke keer die outfit aan”, schreef de studente later op Facebook. Dus besloot Sarah om gewoon verder te sporten. Maar dat was buiten de manager van het filiaal gerekend. Toen ze haar buikspieren aan het trainen was, kreeg ze hetzelfde bevel te horen: “Doe een t-shirt aan.”

Geïrriteerd antwoordde het meisje dat ze haar t-shirt al aan had, terwijl ze naar haar topje wees. “Dat is geen t-shirt. Je moet een volledig T-shirt aandoen”, reageerde de managers. “Je moet volledig bedekt zijn. Anders zul je moeten vertrekken.”

De vrouw werd boos en besloot de discussie niet uit de weg te gaan: “Waarom moet ik een andere outfit aandoen? Is mijn navel iets wat de mannen van hun training houdt? Of mogen alleen zij met een blote borst hier trainen, omdat zij 85 procent van je klanten zijn?” Toch werd de twintiger uit de fitness gezet. Als officiële reden kreeg ze niet de opmerking “te kort t-shirt” mee, maar schreven de medewerkers neer dat ze de zaal was uitgezet “om hygiënische redenen”.

In een post op Facebook deed ze haar relaas: “Ben ik nu echt net buitengezet, omdat ik wilde trainen in een trainingsoutfit? Ik heb deze kleding al een hele dag aan, zelfs in de les. Ik ben door geen enkele professor erover aangesproken, zelfs niet toen ik hen iets persoonlijk ging vragen. Zij hebben er geen problemen mee en de fitness wel?” Ook op haar post komt er van andere studenten een regen aan verbaasde reacties: “Dit kan toch niet! Draag toch wat je wil...”