“Klucht” zorgt ervoor dat omstreden Dick Advocaat weer bondscoach van Oranje wordt

Dick Advocaat en Ruud Gullit gaan samen aan de slag bij het Nederlands Elftal. Dat meldde de Nederlandse krant De Telegraaf donderdag. Volgens het dagblad staan alleen nog enkele praktische zaken de afronding van de aanstelling van Advocaat als bondscoach in de weg.

Gullit wordt de rechterhand van de huidige coach van Fenerbahçe. De 54-jarige Amsterdammer had woensdag een gesprek met de Koninklijke Nederlandse Voetbalbond. De KNVB is toen ook begonnen met de officiële invulling van de contracten van Advocaat en Gullit.

Gullit zal een belangrijke rol in de technische staf krijgen. De oud-topspeler van PSV, Feyenoord, AC Milan en Chelsea werd al eerder genoemd als een mogelijke assistent voor Henk ten Cate, die bedankte echter voor de functie van bondscoach. Technisch directeur Hans van Breukelen zou Ten Cate de baan hebben toegezegd, maar hier later weer op zijn teruggekomen omdat Van Breukelen twijfelde.

Advocaat lachende derde

Nadat Fred Rutten bedankte als mogelijke assistent van Ten Cate zou Van Breukelen volgens Voetbal International tegen Ten Cate gezegd hebben dat Advocaat ook nog een mogelijke kandidaat is voor het bondscoachschap. Ten Cate was verbijsterd over deze ommezwaai en wilde niet langer verder gaan met de sollicitatieprocedure.

Advocaat wachtte in Turkije rustig af. De 69-jarige Hagenaar, die in 2009-2010 ook nog even de Rode Duivels onder zijn hoede had, was altijd in de veronderstelling dat de KNVB alleen hem wilde en wist niets van een concurrentiestrijd met Ten Cate.

Gullit dan toch gestrikt als assistent

Uit het gesprek met Van Breukelen bleek dat de ervaren trainer graag met Gullit wil samenwerken. Gullit had tot het gesprek van woensdag geen enkel contact gehad met de KNVB of de technisch directeur. Wel had hij al in het openbaar gezegd een functie bij Oranje interessant te vinden.

Vorig jaar lukte het Van Breukelen nog niet om Gullit te strikken als assistent van toenmalig bondscoach Danny Blind. Gullit is niet werkzaam bij een club, maar heeft wel contracten met grote televisieomroepen en is ook columnist bij De Telegraaf.

Advocaat ligt nog tot 1 juni vast in Istanboel en de Turkse competitie duurt nog tot 4 juni. Wil de Hagenaar op de bank zitten bij de eerstvolgende (oefen)wedstrijd tegen Marokko op 31 mei, dan moet hij eerst toestemming krijgen van de voorzitter van Fenerbahçe om de club te verlaten voor de laatste wedstrijden van de Süper Lig.