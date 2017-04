Vlaming moet gemiddeld 2,5 jaar wachten op vonnis

Een Vlaming die een strafklacht indient, moet gemiddeld twee jaar en vijf maanden wachten op een uitspraak. In Wallonië duurt het tien maanden langer, schrijven De Morgen en Het Laatste Nieuws.

Justitie analyseerde de gemiddelde doorlooptijd van 54.586 zaken die tussen 2011 en 2015 behandeld werden door de Belgische correctionele rechtbanken. De doorlooptijd is de periode tussen de start van een onderzoek en het eerste vonnis door de correctionele rechtbank. De zaken worden opgedeeld in twee soorten: onderzoeken die gestart worden door het parket zelf, zoals diefstallen of drugsfeiten, en zaken die in gang gezet worden na een klacht van de burgerlijke partij.

Uit de cijfers die Kamerlid Kristien Van Vaerenbergh (N-VA) opvroeg, blijkt dat gerechtelijke onderzoeken na een burgerlijke partijstelling véél langer duren. “Voor een zaak opgestart door het parket duurt het in België gemiddeld 1 jaar en 5 maanden vanaf de opstart tot een eerste vonnis voor de correctionele rechtbank”, legt Van Vaerenbergh uit.

Van Vaerenbergh heeft het over een justitie met verschillende snelheden: een ‘parketzaak’ duurt in Vlaanderen 1 jaar en 1 maand, in Wallonië 1 jaar en 10 maanden, In Brussel 1 jaar en 8 maanden. Een onderzoek na een klacht neemt in Vlaanderen 2 jaar en 5 maanden in beslag, in Wallonië 3 jaar en 3 maanden, in Brussel zelfs 3 jaar en 9 maanden. “De verschillende doorlooptijden zijn onder meer te verklaren door culturele verschillen: in Wallonië heerst een zeer uitgebreide pleit- en conclusiecultuur waardoor alles veel langer duurt. In Vlaanderen is men veel zakelijker en meer to the point.”