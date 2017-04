VIDEO. BMW in rotvaart over zebrapad bij school: politie kan bestuurder niet straffen

Landen - De politie gaat een bestuurder die woensdag met een rotvaart voorbij de Sint-Gertrudisschool in Landen raasde uitnodigen voor een gesprek. “Strafrechtelijk kunnen we niets doen, maar we gaan hem of haar wel op het rijgedrag wijzen”, aldus woordvoerder Serge Vanbrabant. De automobilist werd gefilmd door de dashcam van een Gingelomnaar.

Een vader uit Montenaken (Gingelom) filmde de roekeloze BMW-bestuurder gisterochtend toen hij zijn zoon afzette aan de school, Sint-Gertrudis Bovenbouw in de Molenbergstraat in Landen. “We hebben de beelden ondertussen bekeken en we zien ook wel dat de bestuurder van de wagen wellicht te snel reed. Goedkeuren gaan we dat dus niet”, zegt Serge Vanbrabant, woordvoerder van politiezone LAN (Landen, Linter en Zoutleeuw).

Maar de man of vrouw achter het stuur zal er wellicht vanaf komen met een berisping. “De snelheid werd niet officieel vastgesteld en dan is het moeilijk om een strafrechtelijke vervolging op te starten. We gaan de bestuurder wel opsporen aan de hand van het kenteken op de wagen en dan uitnodigen om aan te geven dat dergelijke snelheid niet kan.”