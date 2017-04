Anderlecht-fan overleden na kopstoot tijdens topper: “Hopelijk wordt dader snel gevonden”

Een zwaar incident net na de voetbalwedstrijd Anderlecht-Gent heeft het leven gekost aan Guy Mertens (55), een getrouwde vader van twee uit het Vlaams-Brabantse Neervelp. De omstandigheden zijn duister. Op camerabeelden is te zien hoe Mertens een kopstoot krijgt van een man. Even voordien lijkt de fervente supporter betrokken bij de val van een vrouw in de coulissen van het stadion. Elf dagen na de kopstoot, op 20 april, is hij alsnog bezweken aan zijn verwondingen. “Ik hoop dat de dader snel gevonden wordt”, zegt zijn vrouw Anja in Het Nieuwsblad.

Anja Eembeek heeft sinds die noodlottige 9de april van ’s morgens tot ’s avonds gewaakt bij het bed van haar man in het Brusselse Sint-Pieters­ziekenhuis. Hopend, smekend dat Guy Mertens (55) zou ontwaken uit zijn kunstmatige coma. “Op 18 april hebben de dokters een eerste keer geprobeerd om hem uit coma te halen”, vertelt ze. “Ook de dag nadien hebben ze een poging ondernomen, maar hij is nooit meer bij bewustzijn geweest. De 20ste april is Guy dan overleden.”

Het hart van Guy had het begeven na elf dagen vechten. Eerst dachten de dokters nog dat problemen met de bloedstolling tot zware complicaties hadden geleid. Maar onderzoek heeft duidelijk gemaakt dat Guy, nog vóór de medische complicaties optraden, een fatale kopstoot heeft gekregen in het Constant Vanden Stockstadion.

Een val, gevolgd door een klap

Daarvoor moeten we terug naar 9 april, net na de wedstrijd tussen ­Anderlecht en AA Gent. Guy Mertens, een fervente Anderlecht-supporter die werkt in het UZ Leuven, was die namiddag trouw op post. Zoals altijd. Al jaren is hij lid van supportersclub Blijf Kalm uit Everberg. En samen met zijn broer en neef is hij met de supportersbus present op thuis- én uitmatchen.

Op vage camerabeelden die het Brusselse gerecht intussen heeft geanalyseerd, is te zien hoe Mertens na de wedstrijd in een hevige schermutseling terechtkomt. De beelden van de coulissen van het sta­dion tonen hoe een vrouw van de trappen dondert. Gevallen? Gestruikeld? Of een duw gekregen? Het blijft vooralsnog onduidelijk. Zeker is dat Guy Mertens enkele seconden nadien een kopstoot krijgt van een man, naar alle waarschijnlijkheid een kennis van de vrouw.

Foto: rr

Niet veel later hangt Anja’s schoonbroer Norbert aan de telefoon. Met de melding dat Guy bij een gevecht betrokken is geraakt en door een medewerker van het Rode Kruis verzorgd wordt. De omstandigheden? Niemand die het exact weet. “Guy was die avond nog bij bewustzijn”, vertelt ze. “Maar zijn gezondheidstoestand was niet stabiel.” Niet veel later zakte hij definitief weg in coma.

Supporters verhoord, geen doorbraak

Omdat Guy Mertens pas elf dagen na de kopstoot overleed, bleef een gerechtelijk onderzoek enige tijd uit. Maar ook na de eerste onderzoeksdaden blijft het dus een mysterie wie de kopstoot gaf en waarom. Daarom ook wil Anderlecht voorlopig niet reageren. “We kennen de ware toedracht nog niet.”

De supportersclub Blijf Kalm hoopt dat er snel duidelijkheid komt rond de dood van de trouwe supporter, die in al die jaren nog geen vlieg kwaad deed.

Het Brusselse gerecht is nood­gedwongen karig met commentaar. “Er is een onderzoeksrechter belast met een onderzoek naar opzettelijke slagen en verwondingen met de dood tot gevolg, zonder de intentie te doden”, zegt Ine Van Wymersch. “Verschillende onderzoeken moeten nog uitgevoerd worden, omdat de conclusies van de autopsie niet sluitend zijn.”

Voorlopig tast het gerecht in het duister naar de dader(s). Afgelopen zondag, tijdens de match tegen Club Brugge, zijn verschillende supporters wel meegenomen voor verhoor, zo is ons bevestigd. Maar een doorbraak is er niet.

Begrafenis zonder antwoorden

Het maakt dat Anja Eembeek, die drie jaar geleden al haar broer verloor bij een verkeersongeval, twee dagen voor de begrafenis met veel vragen achterblijft. “Waarom toch, waarom?”, zegt ze. “Ik kan enkel hopen dat er snel gerechtigheid komt. De dader moet gevonden worden. Ik wil antwoorden.”