Vlaming die Leopoldsburgse wilde “redden” weet morgen of hij doodstraf krijgt in Thailand

Leopoldsburg -

De doodstraf, de vrijspraak of iets ertussen. Morgen kent Kevin Maes (31), een naar Thailand uitgeweken Antwerpenaar, zijn lot. Een jaar ­geleden probeerde hij zijn ex Sarah Gieghase (37) uit Leopoldsburg te redden van haar nieuwe agressieve man. Maar die kwam door een fatale armklem en een cocktail van alcohol en medicatie om het leven. “Ik was daar enkel om te helpen”, vertelt Maes.