Ronnie O’Sullivan denkt niet meer aan stoppen

Ettelijke keren al kondigde Ronnie O’Sullivan zijn afscheid aan, maar nu denkt ‘The Rocket’ niet meer aan stoppen. “Ik ga niet stoppen met snookeren, gewoon omdat ik niet zoveel toernooien meer win. Ik blijf spelen, want ik doe het nog veel te graag”, verklaarde de 41-jarige Engelsman woensdag nadat hij in de kwartfinales van het wereldkampioenschap met 13-10 uitgeschakeld werd door de Chinees Ding Junhui.

“Ik heb dit seizoen niet veel toernooien gewonnen en toch was dit het beste jaar van mijn leven. Ik hou van wat ik doe. Dat ik geen toernooien win, verandert daar niets aan. Al wat bij het snooker komt kijken, is een bonus. Ik hoef niet per se nog eens wereldkampioen te worden. Ik heb het nooit om titels of records gedaan. Waar het echt om draait is de warmte die je voelt, als je die keu uit zijn doos haalt.”

Foto: AFP

Meteen na zijn nederlaag gaf O’Sullivan Ding een stevige knuffel. “Hij is een prachtig mens, ik ken zijn familie goed en hij is uit het goede hout gesneden. Er is niets slechts dat je over hem kan zeggen. Hij wil deze titel zo graag en ik hoop echt dat het hem lukt. Sinds die Masters-finale, waar hij in tranen was, zijn we vrienden geworden.”

“Dankbaar”

In de finale van het Masters 2007 kwam Ding nog wel 0-2 voor, maar moest hij uiteindelijk een zware 10-3 nederlaag incasseren tegen O’Sullivan. Een totaal ontredderde Ding, 19 destijds, moest getroost worden door O’Sullivan. “Vandaag vertelde Ronnie me tijdens die knuffel hoeveel sterker ik sindsdien geworden ben”, verklaarde Ding.

“Ik ben hem echt dankbaar voor alle steun die hij me gegeven heeft. Hij is echt wereldklasse en om zoals hem te worden, moet je heel hard werken. Al van mijn kindertijd droom ik ervan dit toernooi te winnen. Vorig jaar kwam ik er heel dichtbij en nu heb ik veel meer vertrouwen... Maar Mark Selby is natuurlijk de nummer een en hij is heel goed aan het spelen. Hij is altijd de favoriet. Dit seizoen heb ik al twee finales tegen hem gespeeld en één ervan won ik (Shanghai Masters, nvdr.). Het kan dus, maar ik zal moeten spelen zoals vandaag tegen Ronnie. Van het eerste tot het laatste frame was ik echt goed. Zo heb ik hem geprobeerd constant onder druk te zetten. Al weet ik nu niet of hij daar ook maar iets van gevoeld heeft.”