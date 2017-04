PSG scoort vijfmaal tegen Monaco en plaatst zich voor finale Coupe de France

Brussel -

Bekerhouder Paris SG heeft zich geplaatst voor de finale van de Coupe de France door een jeugdig B-elftal van competitieleider AS Monaco met 5-0 te verslaan. Julian Draxler (26.), Edinson Cavani (31.), Blaise Matuidi (52.) en Marquinhos (90.) stonden aan het kanon in het Parc des Princes. Tussendoor hielp Monaco-verdediger Safwan Mbae PSG een handje door in de vijftigste minuut zijn eigen keeper te verschalken.