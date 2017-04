Schade na nachtvorst nog groter dan gevreesd

Sint-Truiden - De nachtvorst van vorige week heeft nog erger toegeslagen dan eerst gevreesd. “De schade aan de totale fruitteelt is vergelijkbaar met het rampjaar 1991. Toen ging eind april ook 80 tot 90 procent van de oogst in één nacht verloren. Vandaag gaat het dezelfde richting uit”, zegt Tom Deckers van het Proefcentrum Fruitteelt (PCFruit) in Kerkom.

Honderden oproepen en vragen kreeg het PCFruit de afgelopen dagen te verwerken. “Zo hebben we een goed beeld van de toestand. Niet alleen hier, maar ook via onze contacten in het buitenland. Ik ...