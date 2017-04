Voor het eerst is vrouw burgemeester van Zutendaal

Zutendaal -

Vanavond is het de laatste keer dat Jef Bobbaers (Nieuw ZVP) als burgemeester de gemeenteraad bijwoont. Vanaf 13 mei is huidig schepen Ann Schrijvers (Nieuw ZVP) de baas in Zutendaal. Ze wordt er de eerste vrouwelijke burgemeester ooit. De wissel kadert in eerder gemaakte afspraken. Bobbaers wordt schepen en ook de bevoegdheden van andere schepenen worden herschikt.