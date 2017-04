OVERZICHT. Hoe zit het met de leegstand in uw regio?

Hasselt - Om de beperkte open ruimte in Vlaanderen te beschermen moet het lokale beleid langdurig leegstaande panden beter herbestemmen. Het gaat om in totaal meer dan 60.000 woningen, winkelpanden en bedrijvensites waarvan de helft vrij gemakkelijk een nieuwe invulling kan krijgen. Dat blijkt uit een studie van het Departement Omgeving van de Vlaamse overheid. Ook Hasselt, Genk en Tongeren lichten op de kaart op als gebieden waar veel langdurige leegstand is.

In Vlaanderen staan 32.599 woningen, 15.645 handelszaken en 11.520 bedrijven al meer dan een jaar leeg. Het zijn geen exacte cijfers, want Vlaanderen heeft geen allesomvattende databank voor leegstand.

Structurele leegstand – panden die langer dan een jaar leegstaan – biedt mogelijkheden voor hergebruik, al zitten er addertjes onder het gras. “Verschillende elementen bepalen waarom een pand lang leegstaat. Er kunnen juridische geschillen zijn, erfeniskwesties of plekken waar een bodemsanering moet gebeuren”, zegt onderzoekster Isabelle Loris van het Vlaams Planbureau. “Niet elk pand dat lang leegstaat kan zomaar hergebruikt worden. Volgens onze schatting zouden 20.000 woningen, 5.700 winkels en 5.800 bedrijvensites in aanmerking komen voor hergebruik.”

Slecht voorbeeld

Leegstand is niet per definitie slecht. “Op korte termijn laat het de markt spelen”, legt Loris uit. “Pas wanneer een pand langer dan een jaar leegstaat wordt het problematisch. Want leegstand kan besmettelijk werken in een gemeente. Als het beleid er geen oog voor heeft, kunnen bepaalde gebieden in een stad stilaan afsterven. Lokale besturen zouden op voorhand goed moeten nadenken of er wel behoefte is om steeds nieuwe shoppingcentra te bouwen.”

De onderzoekster haalt Sint-Niklaas aan als voorbeeld van hoe het niet moet. “In die stad hebben ze het Waasland Shopping Center gebouwd op wandelafstand van de historische winkelstraten. Het gevolg is dat de stad nu alles moet doen om het doodse winkelcentrum van vroeger nieuw leven in te blazen.”

De gemeente Halle is dan weer een positief verhaal: “Daar moet een nieuwe invulling van de winkelstraat de leegstand bestrijden. Bijvoorbeeld door pop-upwinkels, pakjesdiensten of lockers in het winkelcentrum te plaatsen. En door kortstondige huurcontracten aan te bieden. Het is nog altijd beter om in een pand een tijdelijke kunstgalerie onder te brengen dan het leeg te laten staan. Leegstand in winkelstraten is immers negatief voor de sfeer: klanten winkelen niet graag tussen lege etalages”, zegt Loris.

Hotspot Genk

Voor bedrijvensites maakt de studie een opdeling tussen oppervlakte en eenheden. Op de oppervlaktekaart (zie hiernaast) kleurt Genk donkerrood. “Dat heeft uiteraard te maken met de sluiting van Ford Genk, waar sindsdien een heel groot bedrijvengebied leeg ligt, maar waar wel veel mogelijkheden voor herbestemming zijn. Wat het aantal leegstaande bedrijven betreft, valt het in Genk veel beter mee.”

En dan is er nog de regionale context. “Hasselt is een aantrekkelijke centrumstad, dus het beleid zal daar minder moeite hebben om de leegstand aan te pakken dan in kleinere steden zoals Tongeren of Beringen”, aldus Loris, die benadrukt dat het om relatieve cijfers gaat. “Je kan heel moeilijk steden of gemeenten met elkaar vergelijken. Sommige houden de cijfers over leegstand minutieus bij, andere helemaal niet. Dat geeft soms een vertekend beeld.”