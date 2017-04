"Wat als wetenschap wordt gemanipuleerd door de 'commerce'?"

Wie zoet is krijgt lekkers, wie stout is de roe. Zo gaat het sinterklaasliedje. Wat mensen al niet doen om hun kinderen in de pas te laten lopen! Is dat wel goed, zo’n aansporing om vooral braaf te zijn? Misschien worden onze kinderen er wel te mak door. Als iedereen binnen de lijntjes kleurt, zouden we dan nog wel kunstenaars hebben, of uitvinders, of ondernemers? Anderzijds zit er wel iets in de oproep. Wie goed doet belonen en wie de zaken fout aanpakt daarvoor afstraffen lijkt me logisch en rechtvaardig. Op voorwaarde dat er geen discussie is over wat goed en juist is en wat slecht en fout.

Soms is dat niet zo duidelijk. Neem nu de activiteiten die de Amerikaanse multinational Monsanto ontplooit. Het bedrijf is wereldwijd actief in pesticiden en gewaszaden. Al jarenlang is er een controverse, onder andere omdat het bedrijf planten genetisch modificeert. Een noodzaak, zo roepen heel wat wetenschappers. Hoe gaan we anders al die extra monden voeden bij de voortdurende aangroei van de wereldbevolking? Een pest, roepen anderen. Op termijn zou Monsanto immers eigenaar kunnen worden van de zaden van alle gewassen hier op aarde. Dat is een machtspositie die we niet kunnen tolereren. De natuur is van iedereen! Beide kampen wijzen op de logica van hun gelijk. Maar als het thema zelfs de wetenschappers in twee kampen deelt, wie zijn wij dan om te kunnen oordelen of Monsanto goed of slecht bezig is?

Deze week kregen we een antwoord op die gewetensvraag. Het ging niet over genetische modificatie, wel over manipulatie van de wetenschap. Blijkt dat Monsanto al jarenlang wetenschappelijk onderzoek naar de schadelijkheid van Roundup, een middel om onkruid te verdelgen, heeft gestuurd. Dat is ernstig, want in de VS loopt al een rechtszaak van tientallen boeren die beweren dat ze lymfeklierkanker hebben gekregen door het gebruik van Roundup. In Nederland en Frankrijk werd de verkoop van Roundup al grotendeels verboden, in ons land kan je het nog kopen. De schadelijkheid is immers (nog) niet wetenschappelijk aangetoond. Maar als de wetenschap wordt gemanipuleerd door de ‘commerce’, mag je dan het gevoerde onderzoek nog wel au sérieux nemen?

Monsanto verdient enorm veel geld met Roundup en andere bestrijdingsmiddelen. Als die producten onschadelijk zijn voor mens en milieu, dan heb ik daar geen problemen mee. Maar als er ook maar een kans is dat Roundup kankerverwekkend zou zijn, dan moet het uit de handel. Hebben we dan niks geleerd van de asbestaffaire? Onze politici mogen nu hun tanden laten zien. En Monsanto mag ook een serieuze boete betalen voor zijn omgang met “wetenschappers”.