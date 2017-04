“Niet iedereen slaat even graag een praatje op de bus”

Overpelt -

Een bus die niet op tijd is, een luid belsignaal bij elke halte of een buschauffeur die voor één keer eens geen ‘goeiedag’ zegt. Het zijn onschuldige dingen, maar voor mensen met autisme kan net die prikkel in alle drukte op het openbaar vervoer de spreekwoordelijke druppel zijn. Muziektherapeut Sander Camps bundelde tal van ervaringen van mensen met autisme en schreef er een lied over. “Iedereen moet beseffen dat niet alle mensen nood hebben aan een praatje op de bus.”