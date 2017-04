Moeskroen en Lokeren delen de punten

Moeskroen en Lokeren hebben 2-2 gelijkgespeeld in Play-off 2B. Lokeren leek de zege op een diefje te grijpen met een late goal, maar Moeskroen maakte alsnog gelijk in de toegevoegd tijd. Beide ploegen schieten niets op met dit gelijkspel: Lokeren blijft vierde in de groep, Moeskroen staat een plaatsje lager met 4 op 15.

De supporters van Moeskroen lopen niet echt warm voor Play-off 2 voetbal, zoveel is duidelijk. Slechts 1.148 supporters tekenden present op Le Canonnier, net iets meer dan de West-Vlaamse derby tussen Roeselare en Kortrijk dinsdagavond. Toen kwamen er 1.024 fans kijken naar de match die eindigde op 2-3.

Weinig volk dus, maar toch kregen de mensen op de tribunes een leuke wedstrijd voorgeschoteld. Moeskroen begin vinnig, maar het was Lokeren dat de grootste kans op de openingstreffer kreeg na 13 minuten spelen. Spits Martin kreeg dé kans op de 0-1 na wegglijden van Peyre, maar besloot pal op doelman Delac. Bij Moeskroen was Trezeguet de meest bedrijvige man, maar het vizier van de Egyptenaar stond niet goed afgesteld.

Toch was het de thuisploeg die de rust introk met een verdiende 1-0 voorsprong. Nathan Kabasele kapte zich goed vrij aan de rand van de zestien en krulde het leer vervolgens knap tegen de netten. Meteen na de 1-0 volgde bijna een tweede Henegouwse treffer, maar Matulevicius plaatste de bal naast de doelmond.

Foto: Photo News

Lokeren was dus nog niet uitgeteld, dat bleek ook na zeven minuten spelen in de tweede helft. Koen Persoons verlengde een vrije trap van Ticinovic met de kruin voorbij doelman Delac, goed voor zijn eerste goal van het seizoen en de gelijkmaker voor Lokeren.

Daarna was het lang wachten op een doelpunt, maar in de absolute slotfase vielen alsnog twee goals. Lokeren leek de zege op een diefje mee te pakken met de 1-2 in minuut 88. De ingevallen Tom De Sutter trapte via de onfortuinlijke Peyre binnen. Toch hield Moeskroen nog een puntje in eigen huis, want Peyre wiste eigenhandig zijn own goal uit. Hij kopte in minuut 92 de 2-2 eindstand binnen.

Beide ploegen schieten wel niets op met dit gelijkspel. Lokeren staat vierde met zeven punten, Moeskroen blijft vijfde met 4 op 15. Beide ploegen zijn zogoed als uitgeteld voor groepswinst.