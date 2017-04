An-Sophie Mestach heeft zich woensdag samen met de Russische Anna Blinkova voor de kwartfinales van het dubbelspel van het ITF-toernooi in Tunis geplaatst. In de eerste ronde van het graveltoernooi in de Tunesische hoofdstad nam het duo met 6-1 en 6-2 de maat van thuisspeelster Chiraz Bechri en de Chinese Xu Shilin. De Russische Vasilisa Aponasenko en de Trinidaanse Yolande Leacock zijn de volgende tegenstanders. Mestach en Blinkova vormen het derde reekshoofd.