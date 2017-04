STVV lijdt nieuwe nederlaag en zakt weg in play-off 2A

KV Mechelen is de nieuwe leider in Play-off 2A. Malinwa won met 1-0 van concurrent Sint-Truiden en springt zo over Union, dat gisteren thuis verloor van Lierse. Sint-Truiden blijft derde in de stand.

KV Mechelen tegen Sint-Truiden: door het verlies van Union dinsdag was het plots het duel om een al dan niet gedeelde eerste plek in Play-off 2A. Als Mechelen won, werd het alleen leider; STVV zou bij een zege op gelijke hoogte van Union komen. Bij een gelijkspel kwam Mechelen naast Union. De wedstrijd begon afwachtend langs beide kanten: vlak voor het halfuur was er voor het eerst écht wat te zien in het AFAS-stadion, toen een doelpunt van Cocalic werd afgekeurd door scheidsrechter Laforge. Terecht, want Cocalic leunde op de Tuiense verdediger De Petter. Na enkele kleine kansjes kon de thuisaanhang vlak voor de rust dan toch aan het feest, toen ex-STVV’er Schouterden na een strakke voorzet van Matthys de 1-0 tegen de touwen werkte.

STVV onmachtig

Coosemans moest meteen na de 1-0 nog redding brengen op een aanval van de Kanaries, maar de Mechelaars konden dan toch met een voorsprong de rust in. Na de rust was het Mechelen dat het initiatief in handen nam, maar tot grote kansen leidde dat niet vaak. Verdier knalde van buiten de zestien net boven de lat, halverwege de tweede helft hielp Croizet een perfecte counteraanval compleet om zeep. Een kwartier voor tijd mocht het stadion dan toch weer rechtspringen na een goal van Osaquona, die vervolgens werd afgekeurd. Groot doelgevaar kwam er nadien niet meer, waardoor de tergend saaie confrontatie eindigde op een 1-0-winst voor Mechelen.

Door de zege springt Mechelen in de stand over Union. Malinwa heeft nu een 12 op 15 gescoord in Play-off 2A, waarmee ze twee punten boven Union komen. Sint-Truiden volgt door de nederlaag al op vijf punten en ziet de kansen op de finale van Play-off 2 steeds kleiner worden.