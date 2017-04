KRC Genk heeft voor het eerst in de play-offs punten laten liggen. Woensdagavond raakte de ploeg van Albert Stuivenberg niet verder dan 1-1 op het veld van Eupen. Genk blijft wel dominant leider in play-off 2B. In de andere groep verloor STVV voor de tweede wedstrijd op rij. De kanaries raakten op het veld van KV Mechelen niet verder dan 0-1.