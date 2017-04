Raakt Didier Reynders betrokken in Kazachgate door brief van advocate Chodiev?

Het tijdschrift Le Vif publiceert donderdag nieuwe elementen uit het Franse onderzoek naar Kazachgate. Eén van die elementen is een brief van de hand van de advocate van de Kazachse miljonair Patokh Chodiev aan het Elysée waarin ze haar beklag doet over problemen met honoraria. De brief is verstuurd met minister van Buitenlandse Zaken Didier Reynders in kopie.

De brief van advocate Cathérine Degoul dateert van april 2012. De advocate maakt gewag van problemen met honoraria en zegt een compromisvergadering te aanvaarden, maar enkel als die kan plaatsvinden “met de aanwezigheid van een belangrijke persoonlijkheid uit het koninkrijk België”. De brief is verstuurd met minister Reynders, voormalig Senaatsvoorzitter Armand De Decker en voormalig secretaris-generaal van het Elysée Claude Guéant in kopie.

Daarnaast legde Le Vif ook de hand op de agenda van de advocaat, die een verwijzing bevat naar “ADD+DR” in “Brussel” op de datum van 2 februari 2012. De initialen zijn ook die van De Decker en Reynders.

Patokh Chodiev Foto: Bloomberg via Getty Images

Het blad Paris Match pakt deze week dan weer uit met een onderzoek, op basis van een getuigenis, dat spreekt van een maaltijd die Degoul en Reynders gedeeld zouden hebben. De getuige is een intimus van zakenman Guy Vanden Berghe. Via zijn bankrekening is geld overgemaakt in het kader van Kazachgate. Zijn belangen werden behartigd door Degoul.

Reynders reageert niet

Reynders wil voorlopig niet reageren op de nieuwe elementen. Aan de Franstalige openbare omroep RTBF zei hij opnieuw dat hij zijn antwoorden wil voorbehouden aan de parlementaire onderzoekscommissie van de Kamer. Op een schriftelijke vraag van de commissie antwoordde Reynders alvast op 4 april dat hij “geen enkel contact heeft gehad” over het dossier Chodiev met mensen als De Decker, Degoul, Guéant of adviseur van het Elysée Jean-François Etienne des Rosaies.

De nieuwe elementen zijn op zich ook geen bewijs van betrokkenheid van de MR-minister in Kazachgate.