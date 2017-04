Sterke daling rijverboden in Limburg

Hasselt - In 2016 hebben de Limburgse politierechters 6.165 rijverboden uitgesproken. Dat zijn er maar liefst 1.000 minder dan twee jaar voordien. Dat blijkt uit cijfers van FOD Justitie. “Deze daling is verbazend. De mensen zijn echt niet zoveel braver geworden achter het stuur”, klinkt het bij de Limburgse politierechters. Een mogelijke verklaring voor de daling is dat het parket minder zaken aanhangig gemaakt heeft, al wil het parket dat niet bevestigen.

In 2014 kregen nog liefst 7.174 automobilisten een verbod om met de wagen te rijden. Dat waren er omgerekend bijna twintig per dag. Dat cijfer zakte een jaar later naar achttien om vorig jaar nog verder ...