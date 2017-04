Eén op drie gehandicapten verkiest cash boven bonnen

Brussel -

Eén op drie gehandicapten kiest ervoor om zijn budget zelf te ontvangen en niet rechtstreeks te laten sturen naar de instelling. “Dat is meer dan verwacht”, zegt de vzw Onafhankelijk Leven. Deze begeleidingsdienst heeft net als het Vlaams agentschap voor personen met een handicap (VAPH) een databank ontwikkeld waarop je kan zoeken welke voorzieningen in je buurt plaats of zorg kunnen aanbieden. Niet alles zit vol, zo blijkt.