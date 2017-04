Man doet zich voor als escortdame en steelt 100.000 euro

Hasselt / Lommel -

Een Nederlandse man die zich in een chatprogramma uitgaf voor een escortdame is gisteren voor de Hasseltse correctionele rechtbank moeten verschijnen. De 21-jarige man maakte vanuit zijn chalet op het Parelstrand in Lommel minstens 24 slachtoffers – mogelijk zelfs veel meer. Hij maakte de mannen via een ingenieus betalingssysteem in totaal meer dan 100.000 euro lichter. De Nederlander riskeert 40 maanden cel. Zes gedupeerden eisen hun geld terug, plus een schadevergoeding.