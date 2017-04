Edward Brands: “Ik heb er spijt van dat het zo uit de hand is gelopen”

Tongeren / Hasselt -

Voor het Tongerse hof van assisen heeft de beschuldigde Edward Brands woensdag het laatste woord gekregen, voordat de jury en het hof zich terugtrokken om te beraadslagen over de schuldvragen. “Ik heb er heel veel spijt van dat het zo uit de hand is gelopen. Het was niet mijn bedoeling. Ik heb er spijt van”, zei de 47-jarige Nederlander die terechtstaat voor het doodslaan van de 44-jarige dakloze Mostapha Atillah in een kraakpand aan de Oude Statie in Hasselt op 26 oktober 2014.