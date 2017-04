“Ik zie mezelf hier niet oud worden”

Lommel -

Zo’n 15 jaar geleden werd Maite Nijs verliefd op een Amerikaanse militair van de luchtmachtbasis in Kleine-Brogel. Ze leerde hem kennen op café in Hasselt. Zo tussen pot en pint. Toen hij het bevel kreeg om terug te keren naar The States, volgde Maite hem en haar hart. Dat heeft haar geleid naar het woestijnachtige Alamogordo in New Mexico, niet ver van een grote legerbasis. Een beetje later waren de twee al getrouwd. Intussen woont Maite alweer elf jaar in de Verenigde Staten, samen met haar 7-jarig zoontje Jayden. “België is altijd een optie,” zegt de Lommelse, al moeten we Maite niet snel terug verwachten in Limburg.