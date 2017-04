“Gaan jullie ons gijzelen op boot tot we fusie tekenen?”

Hasselt / Genk -

“We hebben het wel door: jullie gaan ons op deze boot gijzelen tot we de fusie ondertekenen”, lachen burgemeesters Nadja Vananroye (Hasselt) en Wim Dries (Genk). Niet dat het ooit onze intentie was - weliswaar niet slim om journalisten op ideeën te brengen - maar blijkbaar is dat niet eens nodig? “We sluiten een fusie niet uit, neen. Eerst nog meer samenwerken en dan zien we wel”, klinken ze. Allebei voorlopig nog burgemeester van een onafhankelijke stad. Wim Dries al uitgesproken kandidaat om zichzelf in 2018 in Genk op te volgen. “Ja, ook ik zal in Hasselt de CD&V-lijst voor de gemeenteraadsverkiezingen trekken”, bevestigt Vananroye formeel.