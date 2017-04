Verdediging Edward Brands: “Hij heeft Mostapha niet dood gewild”

Tongeren / Hasselt - Op het assisenproces in Tongeren van de 47-jarige Edward Brands heeft de verdediging met meesters Tom Van Overbeke en Philip Daeninck de jury gevraagd om rekening te houden met een andere juridische kwalificatie voor de dood van de 44-jarige Mostapha Atillah.

“Volgens ons gaat het om opzettelijke slagen met ongewild de dood tot gevolg. Hij heeft Mostapha niet dood gewild. Hij is niet blijven slaan om Atillah te doden. Brands wilde dat alles stopte, die hele situatie waarin hij verzeild was geraakt. Zo ontstond die blinde woede. Het was een ontlading van wat er al dagen en weken voordien gaande was”, pleitte meester Daeninck. Het openbaar ministerie meent dat er sprake is van moord, waarvoor Brands als maximumstraf de levenslange opsluiting riskeert.

Brands sloeg Mostapha op 26 oktober 2014 dood in een kraakpand aan de Oude Statie in Runkst bij Hasselt. Een week eerder was er een conflict geweest tussen Brands enerzijds en Mostapha en medebewoner Patrick S. anderzijds. Die twee wilden van Brands weten of hij effectief twee minderjarige meisjes had aangerand. Brands had hen gevraagd om ‘s anderendaags nuchter over de zaak te spreken, maar Patrick S. was volgens Brands met een bijl op hem afgestormd. Brands schopte eerst Patrick van de trap met een enkelbreuk tot gevolg. Daarna werd Atillah van de trap gestampt.

“Sindsdien leefde Brands in een panische angst. In die context van angst, achterbaksheid en beklemming zijn de feiten met Mostapha gebeurd. Het gaat hier niet om een moorddossier, maar om een uit de hand gelopen vechtpartij. Het was een gevecht op leven en dood’‘, zegt Daeninck.

Hij vroeg de jury zich in te beelden in welke leefsituatie Brands beland was. De verdediging maakte van Brands geen heilige, maar hij had volgens hen wel altijd gewerkt en had altijd een normaal leven gekend. “Hij kwam terecht in een vijandige wereld die de zijne niet was. Daarin moest hij zien te overleven. We hebben hier ook gehoord hoe Edward was met alcohol en zonder alcohol. Zonder was hij een aangename mens. Onder invloed kwam het slechtste in hem naar boven. Hij heeft altijd zijn best gedaan om aan zijn problemen te werken”, pleitte Van Overbeke.

Hij vestigde ook de aandacht op het verhaal van seksueel misbruik van Brands, toen hij zes jaar oud was. Hij zou toen misbruikt zijn geweest door een stalknecht op de boerderij van zijn adoptievader. “Edward Brands had dat verhaal afgesloten maar het kwam hier op het proces ter sprake tijdens de getuigenis van zijn ex-vriendin. Dat misbruik heeft ongetwijfeld zijn invloed gehad op het leven van Brands”, aldus Van Overbeke. Na het pleidooi van de verdediging kwamen de replieken aan bod.