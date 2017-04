Rechter moet luisteren naar jongen (12) die geen kankerbehandeling wil

Moet een kind van 12 een kankerbehandeling krijgen, terwijl hij dat zelf helemaal niet wil? Over die vraag moet een Nederlandse rechtbank zich buigen. Dat schrijven Nederlandse media.

De jongen van twaalf kampt sinds vorig jaar met een hersentumor. Hij moest normaal in maart chemotherapie krijgen, maar dat wil hij niet. De wet zegt dat kinderen tussen 12 en 16, samen met hun ouders moeten beslissen over een onderzoek of behandeling. Zijn ouders, die gescheiden zijn, verschillen wel grondig van mening. De moeder ziet meer in alternatieve geneesmiddelen.

De rechtbank Noord-Holland buigt zich nu over de zaak. “De rechter moet het kind inderdaad in gelegenheid stellen om zijn mening te geven”, zegt de Amsterdamse advocaat Dianne Kroezen. “Dat staat ook in het Internationale Verdrag voor de Rechten van het Kind. De mening van het kind wordt door de rechter steeds meer meegewogen”, zegt Kroezen. “Het gaat hier niet om een baby of kleuter, maar om een kind van 12 met een mening. Die weegt zwaar mee.”

De rechter vraagt zich wel af of het kind de gevolgen van zijn beslissing kan overzien. De advocate wil niet vooruitlopen op de uitspraak van de rechter, maar geeft wel aan dat die zal kijken naar het belang van het kind. “Dat staat altijd voorop, maar is niet het enige belang dat wordt gewogen.”