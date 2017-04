Ex-soldate bindt hond vast aan boom en schiet hem dood

De voormalige soldate Marinna Rollins en haar vriend Jerren Heng werden gearresteerd nadat ze vermoedelijk hun hond doodgeschoten zouden hebben in het bos. De 23-jarige Marinna bond het dier vast aan een boom vooraleer ze tot vijf keer op hem schoot. Ondertussen filmde haar vriend het hele gebeuren.

In de beelden, die aan de politie bezorgd werden, zie je hoe Rollins het geweer op haar hond richt, en daarna vijf schoten op hem lost. De twee lachen er zelfs nog bij. In een langere versie van de video zou de vrouw nog gezegd hebben: “Ik zie je graag, je was een goede puppy, maar...”, vooraleer hij in een ondiep graf geduwd werd.

Rollins had de hond gekregen om haar posttraumatische stressstoornis te verlichten na haar legerdienst.

Volgens de politie heeft de vrouw in tekstberichtjes de feiten bekend. Zij en haar vriend worden aangeklaagd voor dierenmishandeling en zitten in afwachting van hun proces volgende week dinsdag achter tralies in North Carolina.

Op Facebook had Rollins nog laten uitschijnen dat haar hond weg moest, maar dat hij “het in zijn volgende leven veel beter zou hebben.”

Foto: Facebook

We hebben ervoor gekozen deze video niet in zijn geheel te tonen vanwege de wrede aard van de beelden.