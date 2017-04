Samana Genk Centrum viert paasfeest

Centrum

Genk - Op zaterdag 22 april vierden de leden en kernleden van Samana Genk Centrum hun jaarlijks Paasfeest in de ontmoetingsruimte De Crypte onder de kerk van Genk Sint-Martinus.

Na het onthaal in de kapel van De Crypte werd van start gegaan met een gebedsviering die in het teken stond van de ontmoeting tussen Maria van Magdala en de verrezen Heer Jezus Christus.Tijdens deze viering werd ook de nieuwe vlag van Samana Genk Centrum gewijd door Diaken Herman. Ook werden de vrijwilligers in de bloemetjes gezet door voorzitster Lèneke als dank voor hun inzet voor Saman Genk Centrum.

Nadien konden de leden plaatsnemen in de feestzaal die voor de gelegenheid mooi versierd was in het thema van Pasen. Na de ontvangst met een glaasje wijn of frisdrank, was er een lekkere paasmaaltijd voorzien met soep, belegde sandwiches en verschillende soorten brood, paaseieren en taart. Tijdens dit gezellig samenzijn werden ook de foto’s geprojecteerd van de voorbije ontmoetingen en activiteiten van Samana Genk Centrum. Om af te sluiten werd er nog een lekkere tas koffie geserveerd en kregen alle aanwezigen een klein paasgeschenkje mee uit handen van voorzitster Lèneke.

Samana Genk Centrum dankt alle deelnemers voor hun gezellige en warme aanwezigheid tijdens dit paasfeest. Bijzondere dank gaat uit naar voorzitster Lèneke die de drijvende kracht is en blijft achter de ziekenzorgwerking van Samana Genk Centrum en die er toch maar telkens weer in slaagt om alles in goede banen te leiden. Namens alle leden en kernleden, bedankt Lèneke voor uw onvermoeibare inzet!