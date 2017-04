“Hou liever eens een linksrijmarathon in plaats van een flitsmarathon”

Opvallend initiatief van PolCon - PolitieControles, de Facebookpagina waar zo’n 50.000 leden snelheidscontroles met elkaar delen. Precies een week na de flitsmarathon lanceert de pagina een ludieke petitie voor een “linksrijmarathon”.

Exact een week geleden vond de flitsmarathon plaats. Gedurende 24 uur controleerden meer dan 140 politiezones intensief op snelheid. Met de flitsmarathon wil de politie de verkeersveiligheid verbeteren. “Mensen moeten beseffen dat ze altijd en overal geflitst kunnen worden, dan houden ze zich vanzelf aan de snelheid”, klonk het bij de politie.

Maar volgens een recente enquête van PolCon is overdreven snelheid niet de grootste ergernis op de weg. Veruit de meeste chauffeurs ergeren zich aan anderen die onnodig links en in het midden rijden. “Nogal wat mensen geloven dat er niet alleen maar wordt geflitst omwille van de verkeersveiligheid. En tegelijkertijd worden andere overtredingen een pak minder bestraft”, klinkt het bij PolCon. “Ter vergelijking: vorig jaar werden er elke dag zo’n 9.300 snelheidsboetes uitgeschreven. Voor onnodig links- en in het midden rijden waren dat er maar 7 per dag.”

Daarom lanceerde de pagina een petitie voor een “linksrijmarathon”. En die petitie raakte duidelijk een gevoelige snaar. In minder dan 12 uur tijd werd het bericht al meer dan 1.400 keer gedeeld. “Met de petitie willen we enkel aandacht vragen voor één van de grootste ergernissen van de weggebruikers. Mensen kunnen de politie nu ook al vragen om in hun straat te flitsen. Misschien aanvaardt de politie ook wel deze suggesties”, klinkt het bij PolCon. “Teken als je vindt dat de politie dit asociaal rijgedrag moet beboeten”, staat in hun Facebookpost te lezen.