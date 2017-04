VIDEO. Zo zag Tessenderlo eruit een dag na de ramp met 190 doden

Tessenderlo - Zaterdag 29 april is het exact 75 jaar geleden dat om 11.27 uur de fabriek van Tessenderlo Chemie de lucht inging. Arbeiders wilden die dag in 1942 een 300 ton zware lading aaneengekoekte ammoniumnitraat losschieten. Het goedje ontplofte en Tessenderlo ontplofte mee. De tol voor die menselijke fout was gruwelijk zwaar: 190 doden, ruim duizend gewonden en een verwoest dorp.

Er bestaat filmmateriaal van die ramp. Onder meer van de Duitse soldaat Heinrich Haase, gekazerneerd in Leopoldsburg. Hij kwam ’s anderendaags helpen. Meteen maakte de filmamateur met zijn camera ook opnames van een ongeziene ravage.

Zaterdag en zondag is in Tessenderlo de tentoonstelling ’75 jaar na de Ramp van Tessenderlo’ te bezoeken. Daar is ook een documentaire te zien over ‘De Ramp’, gemaakt in 2009 door de mensen van Focus History. Naast reconstructies en getuigenissen zijn in die documentaire ook beelden van toen te zien.

Technisch Heilig Hartinstituut THHI, Heilig Hartlaan 16, Tessenderlo, 29-30 april, van 13.30 tot 17 uur. Toegang gratis.