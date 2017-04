Jani bezoekt vondelingenschuif: “Hartverscheurend”

Het nieuws dat er dinsdag opnieuw een baby in de Borgerhoutse vondelingenschuif werd achtergelaten, is ook Jani Kazaltzis niet ontgaan. Voor de talkshow ‘Gert Late Night’ bracht de stijlgoeroe een bezoekje aan Moeders voor Moeders.

Gazet van Antwerpen bracht dinsdag het nieuws dat er met Anna opnieuw een baby in de vondelingenschuif van de Borgerhoutse organisatie Moeders voor Moeders werd achtergelaten. Anna is de tiende baby die bij de organisatie wordt gelegd. Ze verkeert nu in goede gezondheid en verblijft bij een gastgezin.

Het nieuws greep stijlgoeroe Jani Kazaltzis heel erg aan, liet hij dinsdagavond tijdens ‘Gert Late Night’ optekenen. Voor de talkshow bracht hij een bezoek aan Moeders voor Moeders. “Wat moet er door die moeder haar hoofd gaan voor je zoiets doet of welke problemen moet je hebben om zoiets te ondernemen?”, vraagt Jani zich af. “Zelf ben ik ook een ‘mamakindje’ en ik zou het verschrikkelijk vinden om niet te weten wie mijn moeder is. Ik kan het ergens niet begrijpen, want mijn mama zou haar leven geven voor mij.”

“Het was een heel mooi moment voor mij om hen te bezoeken, ik heb ook een beetje zitten huilen”, vertelt Jani over zijn ervaring. “Je hebt maar één aandenken aan je mama en hoopt dat dat voorwerp terug naar je mama kan leiden. Een heel enge gedachte.”