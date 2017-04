Mama laat zoontje speelgoed niet delen en heeft daar goede reden voor

Kinderen krijgen als ze jong zijn vaak te horen dat ze moeten leren delen en dus ook hun speelgoed, maar de Amerikaanse moeder Alanya Kolberg is het daar niet altijd mee eens. Omdat ze in de speeltuin boze blikken kreeg toegeworpen van andere ouders toen ze zei dat haar zoontje zijn speelgoed niet hoefde te delen, schreef ze er een boodschap op Facebook over. "Als ik als volwassene in het park een boterham aan het eten ben, moet ik die toch ook niet zomaar met vreemden beginnen te delen?", klinkt het.

Toen Alanya Kolberg met haar zoontje Carlson in de speeltuin in het park aan het spelen was, stapten zes kinderen op hem af en vroegen hem of ze zijn speelgoed mochten hebben. Volgens mama Alanya voelde haar zoontje zich daardoor een beetje overdonderd en klemde in een paniekreactie de spullen tegen zijn borst. Hij zocht naar zijn moeder om hulp, maar die had een reactie in petto die de andere ouders maar matig konden appreciëren. "Je mag nee zeggen Carlson. Zeg gewoon nee, meer hoef je niet te doen", zei ze tegen hem.

Kwade blikken

"Natuurlijk kwamen de jongens naar me toe gelopen om te klikken dat hij nee had gezegd", vertelt ze in een Facebookpost die flink viraal ging. "Ik antwoorde: 'Hij hoeft niet met jullie te delen. Hij zei nee. Als hij wil delen dan zal hij dat wel doen'. Het leverde me enkele kwade blikken van ouders op, maar hier knelt het schoentje. Als ik als volwassene in het park een boterham aan het eten ben, moet ik die toch ook niet zomaar met vreemden beginnen te delen? Nee, toch."

Boterham

"Welke goed opgevoede volwassene zou naar die boterham grijpen en zelfs boos worden als ik die wegtrok? Dus waarom kijken jullie kwaad naar mij in de verondersteling dat mijn zoon en ik onbeleefd zijn. Wie heeft er hier geen manieren? De persoon die aarzelt om zijn drie speelgoedjes weg te geven aan zes vreemden of zes vreemden die eisen dat hen iets wordt gegeven dat niet van hen is, zelfs als de eigenaar er zich duidelijk ongemakkelijk bij voelt?"

Nee leren zeggen

"Ons doel is om kinderen te leren hoe ze als volwassenen moeten functioneren. En terwijl ik sommige volwassenen ken die duidelijk nooit hebben geleerd om iets te delen, ken ik er veel meer die niet weten hoe ze nee moeten zeggen tegen mensen, of hoe ze hun grenzen moeten stellen of hoe ze voor zichzelf moeten zorgen. Mezelf inbegrepen."

"De volgende keer dat je kind op je komt afgehold omdat het boos is dat een ander kindje niet wil delen, denk er dan aan dat we niet in een wereld leven waar het bevordelijk is om alles weg te geven wat je hebt, gewoon omdat iemand je daar om vraagt. Dat is in elk geval niet wat ik mijn kind zal leren."